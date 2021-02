Amazon face pregătiri pentru a-și lansa propria monedă digitală Amazon pare sa își doreasca consolidarea poziției de forța în economia digitala, gigantul tech pregatindu-se sa lanseze un proiect al unei &"monede digitale&" în Mexic, relateaza Coindesk.



Deși proiectul nu a fost anunțat oficial, acesta a fost dedus dintr-o serie de anunțuri recente privind angajarile facute de compania care dorește sa își țina clienții extrem de profitabilului serviciu de streaming Amazon Prime mereu conectați la platforma sa.



&"Acest produs le va permite clienților sa își converteasca banii într-o moneda digitala cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul bitcoin a atins un nou record și a depasit 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oara intr-o saptamana, dupa ce Bank of New York Mellon a anuntat ca va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC . Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a ajuns in timpul tranzactiilor…

- Moneda digitala EGLD, lansata de compania sibiana de blockchain Elrond Network, a atins joi pentru prima data o capitalizare de piata de 1 miliard de dolari, conform informatiilor colectate de pe platformele marilor exchange-uri de criptomonede, confirmate de conducerea companiei și prezentate de…

- Bitcoin a scazut pentru a doua zi joi, ducand pierderile monedei digitale la peste 10% in 48 de ore și ștergand miliarde de dolari din piața criptomonedelor, relateaza CNBC, potrivit Mediafax. Bitcoin a scazut cu peste 6% joi, pana la 31.310 dolari, scazand sub nivelul de 32.000 dolari pentru…

- Un centru multifuncțional de servicii medico-sociale urmeaza a fi construit in județul Alba,printr-o investiție de peste 150 000 de euro, in comuna Berghin. Proiectul, potrivit Serviciului Electronic de Achiziții Publice( SEAP), a fost demarat deoarece, in prezent, in regiunea Țara Secaselor nu exista…

- Construcția blocului suplimentar pentru Liceul Mihai Eminescu din Comrat este cel mai iubit proiect al Guvernatoarei Gagauzie, Irina Vlah „Accesul la studii in limba țarii este o prioritate pentru mine. Toate familiile din autonomie trebuie sa aiba posibilitatea de a alege in ce limba va studia copilul…

- Guvernul Suediei va incepe sa analizeze fezabilitatea ca țara sa treaca la o moneda digitala, un alt pas pentru o națiune care a renunțat in mare parte la bancnote și monede, relateaza Bloomberg. Ministrul Finanțelor Per Bolund a declarat ca o un studiu lansat la finele acestei saptamani va…

- Guvernul Suediei va incepe sa analizeze fezabilitatea ca țara sa treaca la o moneda digitala, un alt pas pentru o națiune care a renunțat in mare parte la bancnote și monede, relateaza Bloomberg.

- Bitcoin a ajuns la cea mai mare valoare atinsa vreodata, ajungand la 19.920,53 de dolari (16.540,71 de euro), potrivit furnizorului de date Coindesk, citat de BBC. Moneda virtuala a avut nevoie de aproape trei ani pentru a depași recordul anterior, cand a atins un nivel mai mic cu aproximativ…