Amazon atacă segmentul supermarketurilor: ce planuri are gigantul…

Deși in perioada pandemiei de coronavirus Amazon s-a concentrat pe vanzarile online, gigantul american ataca acum segmentul supermarketurilor cu mai multe concepte in același timp, unele mult mai similare cu locațiile de retail tradiționale, scrie retail.ro.

In ultimele luni, afectate de pandemia de Covid-19, retailerul american Amazon a inregistrat vanzari online in creștere, dupa cum era de așteptat. La fel s-a intamplat și cu serviciul de livrare la domiciliu a produselor alimentare - Amazon Fresh - care a crescut semnificativ in ultimele luni. Totuși, evoluția din eCommerce nu il…