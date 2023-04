Amazon a început să concedieze angajaţi din diviziile sale de cloud computing şi resurse umane ”Este o zi grea in organizatia noastra”, a scris Selipsky in nota. Disponibilizarile fac parte din reducerile de locuri de munca anuntate anterior, care se preconizeaza ca vor afecta 9.000 de angajati. Saptamana trecuta, Amazon a concediat cativa angajati din unitatea sa de publicitate si a renuntat in ultimele saptamani la angajatii din unitatea de jocuri video si unitatile de streaming live Twitch. Amazon a incheiat o runda separata de disponibilizari la inceputul acestui an, care a afectat aproximativ 18.000 de angajati. Combinate cu reducerile din aceasta luna, disponibilizarile marcheaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

