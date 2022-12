Stiri pe aceeasi tema

- Imagini publicate pe rețelele sociale arata cum o femeie in varsta este tarata afara dintr-un autobuz in Rusia pentru ca a criticat razboiul din Ucraina, potrivit Sky News . Clipul a fost distribuit de proiectul independent WarTranslated, care traduce materiale despre razboiul din Ucraina. Videoclipul…

- Un general ucrainean a respins joi ideea incheierii unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si va retrage trupele din Ucraina, in contextul in care Moscova isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters , citate de Agerpres . „Un armistitiu din partea noastra…

- Vladimir Putin este acum „mai bine informat” cu privire la dificultațile cu care se confrunta armata sale in Ucraina, potrivit șefei serviciilor de informații americane. SUA se așteapta la un „tempo redus” in luptele din timpul iernii.

- Șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, a condamnat bombardamentele masive ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei de miercuri, 23 noiembrie. „Condamn cu fermitate atacurile criminale ale Rusiei asupra infrastructurii critice și civile ucrainene: deconectari masive…

- Deportarea ucrainenilor in Rusia, organizata de regimul Putin, ar putea reprezenta o crima contra umanitații, avertizeaza organizația Amnesty International. Este vorba de acțiunile desfașurate pe timpul razboiului din Ucraina, care a inceput la 24 februarie 2022. Sub pretextul ca protejeaza populația…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, cum i se mai spune „bucatarul lui Putin”, continua sa acumuleze putere și sa creeze o structura militara paralela cu forțele armate ruse, care s-ar putea dovedi o amenințare la adresa guvernarii lui Vladimir Putin, potrivit celei mai…

- O inregistrare video distribuita pe rețelele de socializare de un guvernator rus arata o parte a trupelor „de elita” pe care Rusia se pregatește sa le trimita in razboiul impotriva Ucrainei: soldați trecuți de prima tinerețe și unii aflați intr-o condiție fizica nu tocmai apta pentru front. Inregistrarea…

- Un soldat rus nu a fugit din orașul Liman, eliberat de ucraineni, cu mana goala: a furat o camera de supraveghere. Ulterior, el a pus aparatura in casa lui, iar proprietarul de drept al camerei poate urmari online viața familiei militarului din republica Buriația, sudul Rusiei, scrie site-ul postului…