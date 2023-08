Am putea face plastic biodegradabil din muște moarte Un grup de cercetatori a descoperit ca muștele moarte ar putea fi folosite pentru a face plastic biodegradabil. Un grup de cercetatori din cadrul Universitații A&M din Texas și-au prezentat metoda prin care produsele naturale pot fi transformate in polimeri degradabili care sa nu persiste in mediul inconjurator, relateaza The Guardian . Descoperirea cercetatorilor a fost prezentata in cadrul intalnirii din toamna a Societați Americane de Chimie (ACS) ar putea fi folositoare deoarece sursele de polimeri biodegradabil care sa nu aiba utilizari concurente sunt greu de gasit. Cercetatorii au descoperit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

