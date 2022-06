"Am pledat in numele Romaniei si al tinerilor din tara noastra…

Aceasta saptamana am reprezentat Romania si PSD la Forumul Mondial al Tinerilor Parlamentari, organizat in Egipt de Uniunea Inter-Parlamentara Mondiala. Am pledat in numele Romaniei si al tinerilor din tara noastra pentru drepturi ale tinerilor, acces la educatie, infrastructura IT si bugete crescute pentru cercetare&dezvoltare. In calitate de Vicepresedint ...