- Ultimul masacru a fost in urma cu doua zile, in gospodaria unui localnic din Gurghiu. Animalul a spart zidul saivanului construit din caramida și a ucis și ranit grav 56 de oi. Mai mult, un alt urs a incercat sa intre și intr-o locuința din localitate. A fost intrunit comitetul de urgența din Gurghiu…

- Un pescar din Unirea a avut parte de un sfarșit de saptamana perfect, acesta reușind sa prinda un somn de aproximativ 1,80 metri lungime și care cantarea 30 de kilograme. Reușita barbatului din Unirea reprezinta una din cele mai mari capturi de pe raul Mureș, din ultima vreme. Somnul a fost pescuit…

- Oamenii de știința din Zimbabwe au anunțat joi descoperirea ramașițelor celui mai vechi dinozaur din Africa, care a cutreierat pamantul in urma cu aproximativ 230 de milioane de ani, scrie AFP.

- Crucea Roșie Romana, cu sprijinul Crucii Roșii din Statele Unite, a trimis peste 470 de tone de alimente in Ucraina. Pe parcursul lunii august 2022, 18 autocamioane TIR, incarcate cu peste 470 de tone de alimente de baza, au plecat din Romania și au ajuns la cetațenii ucraineni din Cernauți și Uzhhorod.…

- La Malmedy, festivitațile de 15 august din an includ și o omleta gigant. In acest an, se va celebra a 25-a ediție a evenimentului cu o omleta din… 10.000 de oua, transmite presa din Belgia. Malmedy este un oraș din regiunea Valonia din Belgia. Anul trecut, din cauza crizei sanitare, am facut o omleta…

- Un schelet complet de Gorgosaurus, o specie de dinozaur ruda cu T-Rex care a trait in urma cu peste 77 de milioane de ani, va fi vindut in curind la licitatie de casa Sotheby's din New York. Exemplarul de aproape 3 metri inaltime si 6,7 metri lungime, descoperit in 2018 in formatiunea geologica Judith…

- Ultima ei masa a fost o intreaga caprioara și era in drum spre o „intalnire” cu un șarpe mascul atunci cand a fost prinsa. Este cel mai mare piton capturat vreodata in Florida, SUA, transmite BBC.