Monstrul înaripat al Africii: pasărea de mărimea unui om care mănâncă pui de crocodil și își omoară frații O pasare mare și impunatoare, cunoscuta pentru abilitațile sale de vanatoare și aspectul sau distinctiv, poate ajunge pana la 1,5 metri inalțime. Aceasta pasare este echipata cu un cioc ascuțit care masoara 0,3 metri lungime, ceea ce il face al treilea cel mai mare cioc de pasare din lume. Cu ciocul sau uriaș și picioarele sale subțiri, este un pradator priceput care așteapta rabdator in mlaștini inainte de a lovi rapid pentru a prinde și devora prada, cum ar fi somnul, anghilele, șerpii și chiar puii de crocodil. Perechile de reproducere ale acestor pasari sunt monogame, depunand pana la trei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creatura a fost descoperita și scoasa dintr-un lac pitoresc din Cumbrian, starnind o intreaga mobilizare comunitara. Creatura pericolasa nu trebuie sa stea intre oameni pentru ca face ravagii. De ce trebuie sa te ferești de ea.

- Conform datelor publicate marți de catre Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei, veniturile financiare ale președintelui Vladimir Putin in ultimii șase ani au fost de 67,6 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 753.000 de dolari, unde sunt incluse salariul sau anual, veniturile din activitațile…

- Caz șocant in Neamț! O eleva a cazut in gol de la 5 metri. Tanara de 17 ani a vrut sa coboare pe o sfoara din sireturi din internatul in care se afla. Minora consumase alcool inainte de a cobori.

- Pompierii dambovițeni au intervenit cu mai multe autospeciale in cazul unui incendiu izbucnit la o locuința din Postarnacu, in comuna Cornești. La fața locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 20 de metri patrați dintr-o anexa gospodareasca și pe circa 80 de…

- In perioada 18 – 24 ianuarie 2024, un drapel tricolor lung de 120 de metri va fi purtat prin mai multe localitați din Muntenia și Moldova, pentru a marca implinirea a 165 de ani de la UNIREA Principatelor Romane de la 1859. In aceste localitați va avea loc o Defilare cu Tricolorul uriaș, se vor ...…

- Centrala Nucleara Shika, situata pe coasta de vest a Japoniei, a fost lovita de valuri tsunami, ca urmare a cutremurului devastator de Anul Nou din Peninsula Noto, anunta operatorul centralei, Hokuriku Electric Power, care da asigurari ca aceasta nu a suferit pagube, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cutremurul…

- Gazprom nu a oferit o cifra pentru noul record zilnic, dar a spus ca exporturile totale de gaze catre China prin conducta s-au ridicat la 22,7 miliarde de metri cubi in 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decat cei 15,4 miliarde de metri cubi livrati in 2022. Rusia intensifica livrarile catre China pentru…

- Meteorologii au emis, sambata dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru zece judete din Transilvania, unde vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, si s-ar putea forma ghetus, informeaza news.ro.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a…