- Este doliu imens in lumea muzicii! Un cunoscut rapper s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Marele artist a trecut in neființa la varsta de 50 de ani. El a fost colaborator al lui Timbland.

- Francisca a vorbit, in urma cu puțin timp, chiar pe pagina sa de Instagram, despre cea mai mare conștientizare pe care a avut-o de-a lungul carierei sale. Artista a vorbit, totodata, și despre cat de mult crede ea in fenomenele astrologice. Ce a spus Francisca și care este cel mai mare regret pe care…

- Paul Reubens, actorul care l-a interpretat pe Pee-wee Herman, un tocilar care purta un costum gri si papion rosu in timp ce incanta copiii si adultii deopotriva cu rasul sau distinctiv „heh heh heh”, a murit, potrivit unui mesaj pe contul sau de Instagram, scrie Reuters.Reubens, in varsta de 70 de…

- Fostul președinte american Donald Trump crede ca ar fi putut convinge Rusia și Ucraina sa soluționeze criza. O asemenea declarație a facut el, raspunzind la intrebarile alegatorilor in direct la postul de televiziune Fox News. "Dupa cum știți, ma ințeleg foarte bine cu [președintele rus Vladimir] Putin.…

- Grațian M. Denis (G.M.D) cunoscut sub numele de dj.gratiandenis pe Instagram, este tanarul cu o pasiune desavarșita pentru arta ce și-a fructificat-o facand studiile de Dj profesionist in anul 2019 astfel ca, pasiunea lui pentru muzica a inceput sa prinda contur in anul 2022, devenind cel mai cunoscut…

- Madonna a fost externata din spital dupa o infectie bacteriana grava. Cantareata americana Madonna a fost externata din spital si se afla acasa, simtindu-se mai bine dupa o perioada petrecuta la terapie intensiva, informeaza BBC.com, conform Agerpres. CITESTE SI Un copil si mama sa au fost salvati…

- Cand vine vorba despre trucuri in bucatarie, deja fiecare dintre noi știm ca exista nenumarate posibilitați de a devia de la „norma”, pentru a imbunatați gusturile din farfurie. Insa, cați dintre romani știu cat de important este sa incalzim farfuria inainte de a manca.