- O fetița in varsta de puțin peste un an a murit in mașina, sufocata de caldura, deshidratata, in fața unei gradinițe, dupa ce tatal ei a crezut ca a dus-o la cresa, dar a uitat-o in autoturism.

- O femeie in varsta de 41 de ani a crezut ani de zile ca este intoleranta la lactoza. Se simtea mereu balonata iar intr-un final a aflat ca sufera de cancer de colon. Femeia pe nume Lindsey Jayn Piette are 41 de ani, este mama unei fetite de noua ani si traieste in Ontario, Canada. Ea a fost diagnosticata…

- A intrat in panica totala și asta avea sa ii aduca sfarșitul. O femeie de 56 de ani, speriata, dupa ce un barbat a intrat in casa ei ca sa se razbune pentru un conflict cu fiii ei, a cazut in gol de la etajul 3.

- Oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul unui barbat din Republica Moldova și o ucraineanca. Acțiunile au fost desfașurate in contextul dispariției din anul 2019, a unui moldovean de 45 de ani, care administra activitatea unui service auto in regiunea Bordeux.