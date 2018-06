Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a fost externata din spital. Fosta dansatoare a Deliei și-a dus baiețelul acasa și a marturisit ca este extrem de emoționata. Vedeta regreta cu nu a putut naște natural. “Foarte emotionata. A fost usor, l-am tinut cu mine in camera. Din pacate nu am reusit sa nasc natural… Nu credeam…

- Andreea Popescu a nascut la inceputul acestei saptamani un baietel perfect sanatos si plin de viata. Fosta dansatoare a Deliei si sotul sau si-au dorit enorm sa devina parinti, iar minunea s-a intamplat in viata lor.

- DupE lungi a"teptEri, Andreea Popescu se pregEte"te, in sfar"it, sE-"i strangE copilul in bra:e. Fosta dansatoare a Deliei a postat pe Instagram o fotografie din care ne dEm seama cE se indreaptE spre spital.

- Andreea Popescu mai are doar cateva zile pana va aduce pe lume mult așteptatul sau baiețel, dar asta nu o potolește deloc. Obișnuita cu mișcarea și sportul zilnic la sala de fitness, fosta dansatoare a Deliei a gasit și alte soluții pentru a-l "rasfața " pe bebelușul ei. Se pare ca oricat de mare ar…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, aniverseaza doi ani de cand s-a maritat. Mesajul transmis cu aceasta ocazie este unul emoționant. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este insarcinata cu primul ei copil și urmeaza sa devina mamica peste foarte puțin timp. Andreea Popescu este casatorita…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei este in culmea fericirea! Mai are putin timp si. va incepe o noua viata. Va deveni pentru prima oara mamica, insa, pana atunci, profita din plin de petreceri!

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, mai are foarte puțin și devine mamica. Ea va naște pe cale naturala. Andreea Popescu este cunoscuta in peisajul monden din Romania drept fosta dansatoare a Deliei. Retrasa din lumina reflectoarelo r, Andreea Popescu s-a casatorit, in anul 2016, cu Rareș Cojoc…

- Oana Mateche și-a creștinat, astazi, copilul, iar nașica a fost celebra cantareța, Delia. La emoționatul eveniment a participat și Andreea Popescu, fosta dansatoare a vedetei, care a avut o apariție de zile mari cu toate ca mai are puțin și naște.(CITEȘTE ȘI: IMAGINI EXCLUSIVE! SORA DELIEI MATACHE,…