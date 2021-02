Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai fervenți susținatori ai mișcarii QAnon înca sunt convinși ca fostul președinte american Donald Trump va fi învestit pentru un nou mandat în 4 martie 2021, relateaza Insider.Aceștia insista ca Trump va fi învestit pentru un nou mandat la începutul lunii martie…

- Prima doamna americana Jill Biden va participa la eforturile guvernului soțului ei de a reuni familiile de migranți separați de administrația lui Donald Trump, a declarat vineri Casa Alba, potrivit AFP.În conformitate cu una dintre promisiunile sale de campanie, președintele democrat Joe Biden…

- Gruparea de extrema dreapta din SUA Proud Boys a fost catalogata drept „entitate terorista” de catre autoritatile din Canada, in urma unei motiuni aprobate de parlamentul tarii. Gruparea s-a remarcat prin suportul aratat fostului presedinte Donald Trump din partea unor membri, dar si prin faptul ca…

- FBI cere americanilor sa ajute la identificarea persoanelor care au instigat la violența atunci cand au vandalizat Capitoliul din Washington, sediul Congresului SUA, relateaza Wall Street Journal. FBI a anunțat ca accepta informații și fotografii sau inregistrari video cu momentele violențelor…

- Autoritațile din Washington au anunțat ca starea de urgenta a fost prelungita cu 15 zile, pana dupa ziua instalarii lui Joe Biden la Casa Alba, dupa ce susținatorii lui Trump au venit inarmați și au invadat Congresul.„Numeroase persoane au venit in Districtul Columbia inarmate si cu scopul de a se implica…

- Mesajul lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului „sa ramana…

- Liderul grupului de extrema dreapta din SUA Proud Boys a fost eliberat marti din închisoare, la o zi dupa ce a fost arestat si cu o zi înainte de manifestatia pe care sustinatorii presedintelui Donald Trump vor sa o organizeze în capitala SUA pentru a protesta împotriva rezultatelor…

- Mai multe proteste violente au avut loc in Washington dupa ce anunțul ca Donald Trump a pierdut cursa in fața lui Joe Biden a fost facut. Haosul a izbucnit in Washingtotn DC, SUA, simbata seara. La doar citeva ore dupa incheierea a doua marșuri pro-Trump, doua grupuri formate din cei de la Proud Boys…