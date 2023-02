Alți 13 români, repatriați din Turcia. Printre aceștia, o mamă cu 2 copii 13 romani s-au intors din Turcia in Romania, fiind imbarcați de pe Aeroportul din Adana, Turcia, prin intermediul unui zbor umanitar MApN. Printre cei 13 romani care au plecat marți seara din Turcia catre Romania se afla o mama cu doi copii, dar și 9 studenți și profesorul lor coordonator. Studenții și profesorul erau cazați la un hotel din Kahramanmaras. Luni, 6 februarie 2023, au fost repatriați 8 romani și 2 polonezi, potriviy MAE. Alte doua grupuri de studenți La nivelul Ambasadei Romaniei la Ankara mai sunt in atenție situațiile a doua grupuri de studenți Erasmus, precum și alte solicitari… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

