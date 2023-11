Alți 12 ostatici au fost eliberați de Hamas. Totalul a ajuns la 81 Oranizația islamista Hamas a eliberat marți seara 12 ostatici din Fasia Gaza, in a cincea zi de armistițiu umanitar in razboiul declanșat de Israel ca reacție la atentatele din 7 octombrie, a anunțat Comitetul Internațional al Crucii Roșii, citat de Reuters. Aceștia au trecut prin Egipt și urmau sa ajunga in spitalele din Israel. Armistitiul […] The post Alți 12 ostatici au fost eliberați de Hamas. Totalul a ajuns la 81 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

