ALTE Vremuri – Maialul năsăudean, pe când în grădina Liceul Grăniceresc jucau și călușarii In Nasaud se celebreaza astazi Maialul elevilor nasaudeni – o tradiție care se pastreaza in orașul academicienilor de mai bine de 135 de ani. Inițial, Maialul era sarbatorit de sași. Ulterior sarbatoarea a fost preluata (dupa a doua jumatate a secolului XIX) și de romanii și maghiarii din zona. Maialul se organiza pentru a celebra victoria primaverii, iar la Bistrița și Nasaud era organizat cu mare fast de toți elevii. Omul politic și avocatul Victor Moldovan – inainte de 1918, elev la Gimnaziul Evanghelic din Bistrița (actualul Colegiu „Liviu Rebreanu”, iși mintește ca ,,serbarea școlara de 1… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

