Italia VS Romania la box In 14.06.2024 , 3 sportivi de la CSM Zalau reprezinta Romania in gala de box de la Chieti Scalo. Cap de afiș este zalauanul Chis David care debuteaza in boxul profesionist impotriva sportivului Fabio Cavallucci , categoria super welter (66kg), locul 1778 din 2009 sportivi in clasamentul mondial. Meciul se desfasoara pe durata a 6 reprize de 3minute. Multipla campioana natioanala, 3 participari la campionatele europene de juniori si tineret, vicecampioana balcanica la nivel de Tineret, Hidigan Margareta, doreste victoria impotriva campioanei Italiei Carlotta di Fonzo , in primul ei meci la nivel… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

