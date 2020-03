Alte trei decese cauzate de coronavirus, marți după-amiază. Bilanțul morților a ajuns la 72 Autoritațile au mai confirmat, marți dupa amiaza, trei decese din cauza coronavirusului in Romania. Bilanțul total a ajuns la 72 de decese. Ultimele trei cazuri: Femeie, 60 ani, județul Ialomița. Persoana cu Insuficiența renala cronica, dializata, cu HTA si hepatita cronica cu virus B, debut in 23.03.2020 (febra, frison, cefalee), internata in 25.03.2020 in Secția The post Alte trei decese cauzate de coronavirus, marți dupa-amiaza. Bilanțul morților a ajuns la 72 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

