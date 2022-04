Alte doua tramvaie Bozankaya vor ajunge la Iasi saptamana viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Primele trei tramvaie Bozankaya sunt deja la Iasi de anul trecut, dar niciunul inca nu circula Doua noi tramvaie Bozankaya vor ajunge la Iasi in cursul saptamanii viitoare. Primarul Mihai Chirica a anuntat ieri ca vehiculele sunt deja in drum spre Iasi, din Turcia. Primele trei tramvaie Bozankaya…

- Asociația Romana pentru Smart City a organizat la Palatul Parlamentului cea de-a șasea ediție a Smart City Industry Awards (SCIA), cel mai important eveniment al anului in industria smart city. Evenimentul reprezinta un demers național pentru dezvoltarea comunitaților creativ-inteligente și incurajeaza…

- Restaurarea cladirii a costat aproximativ 20 de milioane de lei. Palatul Braunstein a fost inaugurat ieri oficial de catre Primaria Iasi. Cladirea monument istoric poate fi data in folosinta la patru ani de la debutul lucrarilor. Restaurarea imobilului a intalnit mai multe piedici, inclusiv o respingere…

- Directorul Ecopiata, Cristian Starica, trebuia sa aiba un salariu brut de 9.000 de euro pe luna. Razboiul din Ucraina a adus pace politica in Consiliul Local (CL). Sedinta de ieri a plenului s-a desfasurat in alta cheie fata de cele precedente: consilierii s-au abtinut de la comentarii si atacuri politice,…

- Compania Naționala de Investiții va construi o creșa de 1,7 milioane de euro la Motru, in județul Gorj. Contractul prevede proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor pentru obiectivul de investiții „Construire…

- UPDATE: Tribunalul Iași a decis sa amane analiza plangerii lui Mihai Chirica pentru vineri, 11 februarie 2022, la ora 9.00. Dosarul DNA care are 6 volume a ajuns la tribunal la ora 9.15. Ora fixata pentru ședința este 11.10. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus de procurorii Direcției Naționale…

- Tribunalul Iași a decis sa amane analiza plangerii lui Mihai Chirica pentru vineri, 11 februarie 2022, la ora 9.00. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus de procurorii Direcției Naționale Anticorupție sub control judiciar, pentru o perioada de 60 de zile. „DNA Iași a dispus punerea in mișcare…

- Este cunoscut ca in Craiova, reabilitarea termica din fonduri europene a blocurilor a iscat mare valva. In primul rand proprietarilor li s-a spus ca au de platit o suma, dar ulterior s-au trezit ca au altceva de platit. In al doilea rand, insasi primaria s-a trezit ca pierde fondurile fiindca lucrarile…