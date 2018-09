Altă viaţă, altă faţă Pentru prima data in acest sezon, judecand dupa ce s-a jucat si ce s-a vazut in teren, Petrolul a aratat a echipa” de promovare”, impunandu-se la scor de neprezentare in duelul din deplasare cu Energeticianul, o partida care era considerata printre cele mai echilibrate si interesante ale etapei. Asezati cu spatele la zid dupa ultimele rezultate, petrolistii au gasit raspunsul potrivit, impunandu-se categoric in meciul derbi al rundei la Petrosani, cu ACS Energeticianul. „Lupii” au castigat cu scorul de 3-0, prin golurile marcate, din prima repriza, de catre Ghinga (5), Nini Popescu (15) si Cazan… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

