"Agajații din sectorul public vor avea o mica vacanța in a doua parte a lunii august", a anunțat sec premierul Dancila, la inceputul ședintei de Guvern de joi. 15 august cade miercuri, iar declarand 16 și 17 august zile nelucratoare, salariații din sectorul public vor avea o (alta) minivacanța de 5 zile. Sa ne uitam la cine , cum și cat mai muncește in Romania. Dar și cum stam la acest capitol fața de alte țari. Fața de acum 10 ani, in Romania se muncește mai puțin (in numar de ore/salariat) in cele mai multe sectoare ale economiei.Dar și in Europa e cam la fel.