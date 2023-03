Stiri pe aceeasi tema

- Tenul de porțelan, in trend in 2023. Cum il obținem, indiferent de varsta ”In momentul de fața exista un concept nou in ingrijirea tenului, care se numește resurfacing, foarte vehiculat in social media. Acest concept pornește de la tratamentele care inițial se faceau cu laser și are scopul de a indeparta…

- Pentru a recupera contribuțiile la Pilonul I, de-a lungul celor 35 ani de contribuție e nevoie de o speranța de viața de 88 ani, ce depașește cu 14 ani durata medie de viața in Romania, spune Adrian Codirlașu, vicepreședinte AAFBR, profesor asociat Facultatea de Finanțe, ASE, in cadrul unui newsletter…

- La inceputul acestei saptamani, lucratorii Tesla din New York au declarat ca se vor alatura sindicatului Workers United Upstate New York, ceea ce ii va ajuta sa aiba un cuvant de spus la locul lor de munca. Sindicatul Workers United Upstate New York, intr-un dosar la Consiliul National pentru Relatii…

- Organizația Internaționala a Muncii (ILO) a lansat in raionul Soroca un Parteneriat Local de Ocupare (LEP). Acesta va contribui la crearea și formalizarea a circa 200 de locuri de munca, extinderea a 24 de intreprinderi mici sau micro și lansarea a 26 de afaceri in diverse sectoare, transmite moldpres.md.…

- Un trend aparut pe TikTok care permite aproape oricui sa devina un hoț de mașini a explodat pe rețelele sociale, videoclipurile in care oamenii sunt invațați cum sa fure mașini fiind vizualizate de milioane de utilizatori, uneori cu consecințe fatale, scrie Bloomberg. Videoclipurile cu așa-zisa „Provocare…

- Anul 2023 de abia a inceput, iar piața muncii a fost luata deja cu asalt de catre candidați. Municipiul Cluj-Napoca se situeaza atat in topul salariilor din țara, cat și in topul numarului de aplicanți.

- Colectivul timișorean MCs United a lansat un nou nou concept de sesiuni in studio sub genericul MFR Live, o „intrunire saptamanala deschisa in Timișoara menita sa aduca laolalta spiritul comunitații locale de hip-hop“. Protagonistul primului episod din aceasta serie este Kaos INK, video-ul a fost realizat…