Alocația de stat pentru copii se va majora în 5 etape Potrivit ministerului de Finanțe, alocatia de stat pentru copii, majorarea alocației pentru copii pana la nivelul de 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani și copiii cu handicap, respectiv pana la 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, se realizeaza etapizat. Alocația se va majora cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenta dintre cuantumul de 600 lei, respectiv 300 lei, si cuantumul acordat anterior, in luna iulie 2020. Prin urmare, OUG 123/2020 prevede creșterea alocațiilor in cinci etape de valoare nominala egala, respectiv 58 de lei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

