- Maroon 5, trupa premiata cu trei trofee Grammy si numeroase discuri de platina, lanseaza single-ul “Beautiful Mistakes”, in colaborare cu Megan Thee Stallion. Trupa Maroon 5 nu este doar una dintre formatiile cu o cariera impresionanta, ci si unul dintre cele mai mari acte ale secolului 21. Pana in…

- Formația Phaser lanseaza la sfarșitul acestei saptamani primul album discografic care poarta numele de Inceput de Univers. Discul conține 16 piese, iar primul single extras se numește Fast Forward și a fost lansat la finalul anului trecut. Dupa o serie de single-uri lansate exclusiv pe platformele de…

- Cantarețul și compozitorul LilHuddy, aka Chase Hudson, lanseaza primul single din cariera - "21st Century Vampire". Melodia vine dupa apariția lui LilHuddy in filmul muzical "Downfalls High", lansat de catre Machine Gun Kelly. LilHuddy iși face debutul in muzicala printr-un stil cultivat din anxietatea…

- A cantat in fața a 23.000 de oameni in cadrul unui meci al celebrei echipe Chicago Bulls, a caștigat Celebrations of Music, concursul de talente televizat de PBS și este campionul Illinois la inot, la categoria sa de varsta. Tavi Benz canta de zece ani și muzica este visul lui. „De mic copil am fost…

- ANTONIA incepe anul cu un nou single care se numește “Taifun”, o piesa de dragoste in limba romana compusa de Alex Velea și Theea Miculescu și produsa de Razvan Matache. In videoclipul oficial cu care a fost lansata piesa, ANTONIA este o zeița superba și il are alaturi pe Alex Velea și iși canta povestea…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Producatorul si DJ-ul german, Besomorph, colaboreaza cu Behmer si Lunis pentru o melodie ce imbina perfect rock-ul cu muzica electronica – “What I’ve Done”. Fiind cunoscut pentru stilul unic de a combina melodii cu o linie mai intunecata cu beat-uri trap si deep house, Besomorph aduce in noua piesa,…

- Voltaj lanseaza joi, pe YouTube, single-ul "Doar pentru ea", o piesa de dragoste, care, dupa cum afirma solistul trupei, Calin Goia, este potrivita cu atmosfera de Craciun. "Am lansat o piesa noua si suntem in lucru cu videoclipul. Nu este ceva special de Craciun, este o piesa de dragoste,…