Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Romania, in special din București și Cluj, este efectiv monstruoasa, iar asta din cauza prețurilor umflate grosolan atat de proprietari, cat și de agențiile de imobiliare. Pe piața imobiliara din Cluj-Napoca a aparut un nou anunț prin care ni se propune spre vanzare o garsoniera…

- A deveni proprietar in Romania este pentru mulți un vis cu șanse reduse de realizare, din cauza creșterii nejustificate a prețurilor apartamentelor și caselor. Aceasta situație a condus la o creștere a numarului de persoane care opteaza pentru inchiriere. Cu toate acestea, și costurile chiriilor au…

- La inceput de an, Timișoara și-a consolidat poziția pe harta imobiliarelor din Romania, atragand tot mai mult atenția cumparatorilor, dar și micilor investitori. Aceasta este concluzia la care au ajuns cei de la Imobiliare.ro, care recent, alaturi de agenți imobiliari, dezvoltatori și investitori s-au…

- Un nou record pe piața rezidențiala este doborat in Cluj-Napoca unde apartamentele se și vand cel mai greu. In același timp,noul val de majorari propulseaza Oradea in fața Timișoarei. Craiova și Sibiu devin orașe tot mai scumpe, in timp ce Iași ajunge cel mai ieftin mare centru regional din Romania.…

- Prezenta la conferința de presa AUR Dambovița, președinta Organizației de Femei a AUR, Ioana Ramona Bruynseels, a raspuns la intrebarile jurnaliștilor și a pus in dezbatere subiectul aflat pe buzele tuturor in acest moment, respectiv cine va fi candidatul AUR la alegerile prezindențiale. In opinia sa,…

- • Un raport privind starea invațamantului superior din Romania, realizat de Ministerul Educației, arata ca la facultațile de inginerie erau anul trecut inscriși 75.331 de studenți. In 2014 erau cu 11.000 mai mulți; • Deși universitațile tehnice au reușit sa mențina in general cifrele de școlarizare,…

- Un raport privind starea invațamantului superior din Romania, realizat de Ministerul Educației, arata ca la facultațile de inginerie erau anul trecut inscriși 75.331 de studenți. In 2014 erau cu 11.000 mai mulți; Deși universitațile tehnice au reușit sa mențina in general cifrele de școlarizare, universitațile…

- Piata medicamentelor a crescut cu 16% fata de anul anterior și s-a triplat fața de acum zece ani, dar starea de sanatate a populației nu s-a imbunatațit, arata cel mai recent raport al companiei de cercetare de piata Cegedim. Valoarea medicamentelor eliberate catre pacienții din Romania, prin farmacii…