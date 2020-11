Alina Vîlcu, reacții după atacul asupra Cristinei Joia: „Perioada asta scoate din oameni niște lucruri care sunt …” Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a fost atacata intr-un supermarket din sectorul 4 de catre o femeie. In urma agresiunii, Cristinei i-a fost spart nasul, ulterior fiind operata. Invitata in platoul emisiunii La Maruța, colega ei Alina Vilcu a vorbit despre cele intamplate. „Fiindu-mi colega și prietena, (…) aș vrea foarte mult sa-i respectam dreptul la intimitate intr-un moment in care ea este extrem de vulnerabila. Sa nu incercam sa transformam povestea ei, care este trista, intr-o dezbatere”, a marturisit Alina. Cum a aflat despre incident? „Eu sambata și duminica am accesul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

