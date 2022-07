Stiri pe aceeasi tema

- Finala Mireasa - Capriciile Iubirii este din ce in ce mai aproape, astfel ca toate cuplurile care au ramas in emisiune și au demonstrat ca se iubesc, au mers zilele acestea la Starea Civila pentru a depune actele de casatorie. Ei bine insa, toți au reușit, mai puțin Alina și Valentin, care au intampinat…

- Anda și Alina de la Mireasa sezon 5 s-au certat in emisia live din 28 iunie 2022, la Capriciile Iubirii. Totul a pornit la petrecerea de sambata, cand logodnica lui Valentin și Nora au discutat despre Leo.

- Alina și Valentin se bucura de o frumoasa poveste de dragoste, iar in ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubrii au pus la punct cateva detalii cu privire la eveniment. Ce au discutat cei doi indragostiți.

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa Capriciile - Iubirii, Alina și Valentin au vorbit despre relația lor, deoarece in ultima vreme s-au certat. Cei doi concurenți au trecut, in sfarșit, peste tensiunile din ultima perioada, iar acum se ințeleg mai bine ca niciodata.

- In ediția din aceasta seara, la Mireasa Capriciile-Iubirii, Alina și Valentin au avut parte de un moment tensionat in casa, asta dupa ce concurentul i-a dezvaluit iubitei sale ca este dispus sa iși faca o alta relație. Alina a fost profund afectata de vorbele pe care logodnicul ei i le-a spus, motiv…

- Valentin și Alina s-au certat foarte tare in pauza de publicitate din emisiunea de ieri. Baiatul a ajuns sa-i spuna iubitei sale ca vrea sa termine orice legatura. Care este statusul relației lor la 24 de ore dupa cearta furtunoasa.

- Eveniment extrem de important in casa Mireasa – Capriciile Iubirii! A avut loc a doua cerere in casatorie. Valentin a facut pasul cel mare, nu a stat deloc pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe Alina. Cum s-a intamplat totul, dar si cum a reacționat concurenta.

- In gala de sambata a emisiunii Mireasa, difuzata pe 30 aprilie 2022, a ieșit la iveala faptul ca Alina s-a suparat din cauza unor lucruri petrecute intre Sabrina și Valentin. Camerele de filmat au surprins totul și astfel s-au nascut noi discuții.