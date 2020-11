Stiri pe aceeasi tema

- Alina Laufer, fosta soție la lui Jorge, este in al noualea cer de cand a aflat ca a ramas insarcinata pentru a doua oara. Soția politicianului Ilan Laufer incearca de 8 ani sa aduca pe lume inca un copil.

- Ilan Laufer și soția sa, Alina, sunt in al noualea cer. Cei doi, vor deveni in sfarșit, parinți… de gemeni. De altfel, Ilan Laufer a postat și pe Instagram mesajul plin de fericire. Ilan Laufer și soția lui, Alina, parinți de gemeni Ilan Laufer și soția sa sunt un cuplu sudat. Cei doi și-au dorit […]…

- Speak este in prezent unul dintre cei mai bine cotați artiști ai momentului, insa puțini știu ca situația financiara nu a fost dintotdeauna una buna. Artistul a cunoscut saracia… Speak a vorbit cu multa sinceritate despre momentele grele din viața cand nu avea ce pune pe masa și nici bani sa-și plateasa…

- Dupa ce au aflat ca vor deveni parinți, chiar de ziua de naștere a lui Ilan Laufer, cei doi soți și-au facut curaj sa vorbeasca despre o experiența traumatizanta din viața lor. Alina Laufer a suferit pierderea unei sarcini, dupa ani de zile de tratamente și emoții puternice.

- Alina și Ilan Laufer au dat marea veste ca vor deveni parinți. Cei doi și-au vazut visul implinit dupa 8 ani in care au incercat in zadar sa-și mareasca familia. Alina și Ilan Laufer au apelat la fertilizarea in vitro, insa sarcina s-a lasat mult așteptata, ba mai mult de atat Alina a trecut prin trauma…

- Fosta soție a lui Jorge – George Papagheorghe, Alina Laufer, care acum este casatorita cu Ilan Laufer, este noua vedeta care a anunțat ca este insarcinata. De fapt, nu ea a anunțat fericitul eveniment, ci soțul ei, printr-o postare pe rețelele de socializare. Femeia mai are o fetița cu solistul și prezentatorul…

- Veste uriașa pentru Ilan Laufer! Chiar in ziua in care implinește 37 de ani, politicianul a anunțat ca soția lui este insarcinata. Bucuria este cu atat mai mare incat cei doi s-au tot chinuit sa aiba un copil, timp de mai bine de opt ani.

- Ilan Laufer este de astazi, un viitor posibil candidat la Primaria Capitalei, mai fericit dupa ce Alina Laufer, soția acestuia, l-a anunțat ca va deveni tatic, și trebuie sa recunoaștem ca la 37 de ani, Alina arata impecabil, avand in vedere ca a investit nu mai puțin de aproximativ 20.000 de euro in…