- Ministrul Justiției susține ca este nevoie de „masuri pentru a preveni coruperea funcționarilor publici in cadrul operațiunilor economice internaționale, prin politici și proceduri pentru a descuraja darea de mita” și promovarea riscurilor și consecințelor ale acestei acțiuni.

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a anuntat ca proiectele legilor Educatiei si cele 500 de amendamente depuse vor fi dezbatute in comisiile din Senat in aceasta saptamana, vineri va fi intocmit raportul, iar pe 22 mai va fi dat votul in plen, potrivit Agerpres. “S-au facut propuneri…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, 15 mai, ca proiectele legilor Educatiei si cele 500 de amendamente depuse vor fi dezbatute in comisiile din Senat in aceasta saptamana, vineri va fi intocmit raportul, iar votul in plen va fi pe 22 mai. Apoi, legile educației vor merge…

- Guvernul continua saptamana aceasta sa pregateasca aderarea Romaniei la convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici in cadrul operațiunilor economice internaționale. Aderarea la aceasta convenție va permite țarii noastre sa acceseze mai ușor credite externe, sa atraga investiții…

- Comisia pentru antreprenoriat si turism din Senat a initiat consultari cu mediul de afaceri si operatorii din turism pe tema acordarii voucherelor de vacanta in mediul privat, asa cum prevede un proiect de lege. Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, afirma ca proiectul de lege privind…

- Foștii militari, turnatori la Securitate, au ramas fara pensiile speciale de serviciu, au decis Senatul Romaniei. Senatul a adoptat tacit, marti, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, va participa miercuri, de la ora 10,00, in plenul Senatului, la dezbaterea Ora Guvernului, ca urmare a invitatiei adresate la propunerea grupului senatorial USR.Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a afirmat ca ministrul Deca trebuie sa explice de ce proiectele…

- Senatul Romaniei si Reprezentanta UNICEF in Romania, impreuna cu Centrul Step by Step, au lansat, joi, aplicatia mobila de educatie parentala Bebbo in limba romana, conceputa pentru a sprijini parintii si alte persoane care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu varste pana la 6 ani.…