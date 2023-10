Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti, la inaugurarea unui sediu al Judecatoriei Slatina, ca prin aplicatia informatica ECRIS 5 se vor inlatura dosarele fizice si se va implementa la scara larga dosarul electronic. „Ministerul Justitiei deruleaza un proiect care se cheama ECRIS 5, un…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti, la inaugurarea unui sediu al Judecatoriei Slatina, ca prin aplicatia informatica ECRIS 5 se vor inlatura dosarele fizice si se va implementa la scara larga dosarul electronic. „Pregatiti-va pentru momentul in care in Romania n-o sa mai avem practic…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut, vineri, o intalnire de lucru cu Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European (EPPO), in marja reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI). „Discutie buna cu Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European (EPPO). Ministerul…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat miercuri ca justiția din Cipru a decisa extradarea miliardarului Beny Steinmetz, astfel incat acesta va putea executa pedeapsa in Romania, unde a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in Dosarul Ferma Baneasa. „Instanta cipriota a decis predarea acestui…

- USR si Forta Dreptei vor depune sesizare la Curtea Constitutionala privind proiectul de lege pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea, a declarat, marti, presedintele USR, Catalin Drula. „Anuntam astazi atacul la Curtea Constitutionala depus de USR alaturi de Forta Dreptei impotriva legii cresterii…

- Dupa „Legea Anastasia”, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, vorbește acum de o posibila „Lege 2 Mai”, prin care traficanții de droguri de mare risc sa nu mai poata primi decat pedepse cu executare și sa nu mai scape cu suspendare, daca ofera informații despre alții. Avem deja in vigoare „Legea Anastasia”,…