- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti, la Targoviste, ca numarul de dosare in care sunt implicati minori creste intr-un ritm „de necrezut”. Declaratia a fost facuta la inaugurarea Judecatoriei Targoviste, dupa lucrari de consolidare si modernizare. „E un spatiu impresionant, am avut ocazia…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a inaugurat marti, la Targu Jiu, noul sediu al Tribunalului Gorj, o investitie de aproximativ 12 milioane de lei derulata prin Ministerul Dezvoltarii si Compania Nationala de Investitii, potrivit Agerpres.La eveniment au fost prezenti ministrul Dezvoltarii, Adrian…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

- Eveniment Prezent in Teleorman, ministrul Dezvoltarii a semnat contracte de finanțare prin PNI “Anghel Saligny” cu alte patru primarii octombrie 17, 2023 15:50 Primariile Cosmești, Dracea, Draganești de Vede și Crangu au parafat astazi contractele pentru obiective de investiții finanțate prin Programul…

- Alina Gorghiu a declarat, joi, ca Ministerul Justitiei ramane „un partener dedicat in lupta impotriva traficului de persoane, pastrand in vedere corelarea si echilibrarea masurilor atat pe plan intern, cat si extern”. „In 2023, in primele 6 luni, s-au desfasurat activitati in 2.100 de dosare avand ca…

- Intre 4 și 10 septembrie, in țara noastra, au fost inregistrate 7.171 de cazuri noi de infecție cu Sars-Cov-2, transmite Ministerul Sanatații. Potrivit comunicatului Ministerului Sanatații, publicat marți, 698 de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitale de boli infecțioase: in secții ATI sunt…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca va avea o discutie marti cu sefii instituțiilor din Justitie pe tema legii pensiilor speciale. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat duminica la B1 TV ca va creste varsta de pensionare la magistrati si ca este o discutie transata deja. ”Suntem…