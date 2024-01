Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți fugari romani aleg sa se adaposteasca in strainatate, sperand la un deznodamant mai fericit. Intre timp, statul roman are de cheltuit sume imense. Cat costa aducerea unui fugar roman din strainatate? Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca acest fenomen trebuie oprit. Pentru aducerea…

- Ministra Justiției nu știe exact cand și daca va fi extradat Catalin Cherecheș. Intrebata de jurnaliști despre acest subiect, Alina Gorghiu a susținut ca decizia definitiva privind executarea mandatului european de arestare se ia in termen de 60 de zile de la arestare, dar se poate prelungi cu inca…

- Alina Gorghiu a precizat ca ca decizia definitiva privind executarea mandatului european de arestare se ia in termen de 60 de zile de la arestare, dar se poate prelungi cu inca 30 de zile.„Stiti foarte bine ca, pana acum, problema a fost in gestiunea Ministerului Afacerilor Interne. (..) Pentru Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri intr-o conferinta de presa, despre extradarea fugarului Catalin Chereches, ca decizia definitiva privind executarea mandatului european de arestare se ia in termen de 60 de zile de la arestare, dar se poate prelungi cu inca 30 de zile. Ministrul…

- Primarul din Baia Mare Catalin Chereches, retinut de politistii din Germania, a fost prezentat, miercuri, magistratilor, care au decis incarcerarea imediata. Astfel, Chereches a fost transportat la penitenciarul din Augsburg-Gablingen. Deocamdata, autoritatile germane nu pot estima cat va dura procedura…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a precizat in cadrul unor declarații de presa ca, in cazul aducerii in țara a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, prins de autoritațile din Germania, exista doua scenarii.

- „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar ca nu avem sau nu mai exista acest refugiu pentru cei care incearca sa scape de raspundere. Coroborat cu legea care astazi a fost adoptata ('Legea fugarilor', n.r.), consider ca este un semnal foarte bun pentru sistemul judiciar din Romania.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat miercuri ca lui Catalin Chereches nu i se va aplica pedeapsa prevazuta in „Legea fugarilor”, deoarece acesta a fost prins de politistii din Germania inainte de adoptarea acestui act normativ. „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar…