- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca va initia un dialog cu autoritatile locale, judetene si cu autoritatile centrale, astfel incat penitenciarele aflate in zona critica a oraselor, in special cele situate in zonele centrale, sa fie mutate in afara acestor localitati.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, cu ocazia aniversarii a 10 ani de functionare a Programului de reeducare in sistemul penitenciar „O zi cu tata”, la Timisoara, ca penitenciarul din Romania a depasit modelul institutiei izolate, a devenit o sursa de idei adecvate pentru reeducarea…

- Tranzacție importanta. Detinatorul lantului de magazine Mega Image, Ahold Delhaize, a anuntat luni ca a ajuns la un acord privind achizitionarea companiei Profi Rom Food, care opereaza reteaua de magazine Profi in Romania, de la MidEuropa. ”Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucatori din piata…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Oradea, ca șase penitenciare din țara sunt situate in zona central critica a unor orașe importante. „Penitenciarul Oradea face parte din seria de sase penitenciare care se afla in zona unu, adica zona central critica a unor orase importante.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a declarat azi, la Oradea, ca s-ar impune ca sase penitenciare din tara, situate in centrele oraselor, sa fie mutate la periferiile localitatilor, insa aceasta problema este una foarte dificila si pentru care ar trebui sa existe un acord la nivelul Guvernului. Este…

- 75 de cazuri confirmate si 7 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, au fost inregistrate 10 decese in urma infectiei cu…

- Ministrul Justiției a transmis un mesaj video prin care anunța ca are ca prioritate zero, pe agenda, tema fugarilor. Alina Gorghiu susține ca de la inceputul anului au fost aduși in țara peste 600 de fugari. „E important sa stiti ca Ministerul Justitiei are ca prioritate zero pe agenda tema…