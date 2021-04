Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de violența domestica au cunoscut o creștere și la nivelul județului Maramureș in acest an, fiind un fenomen tot mai des intalnit, mai ales in mediul urban. Insa lucrurile se vor schimba odata cu apariția legii care introduce monitorizarea cu brațara electronica pentru agresorii victimelor…

- Vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu a declarat miercuri ca adoptarea bratarii electronice pentru agresori este „una dintre cele mai mari reusite pentru combaterea violentei domestice din Romania”.

- Turcia s-a retras din primul instrument obligatoriu din lume pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, potrivit unui decret prezidential publicat vineri care a atras imediat criticile principalului partid de opozitie, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Povestea de…

- Se implinesc zece ani de cand data de 9 martie a fost declarata „Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989” prin legea 247/05.12.2011. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, in data de 9 februarie 2011, cu 86 voturi pentru si doua abtineri. Camera Deputatilor l-a…

- Plenul reunit al Parlamentului Romaniei (Camera Deputaților și Senat) a votat membrii titulari și supleanți ai Delegației Parlamentului Romaniei la viitoarele intruniri ale Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (O.S.C.E.). In calitate de Deputat PSD al județului Prahova, am…

- Proiectul de lege pentru legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania a starnit multe controverse și a ajuns astazi sa fie dezbatut in Camera Deputaților. Proiectul de lege a stat blocat in Parlament in ultimul an. Conform proiectului de act normativ, daca canabisul va fi legalizat pentru a…

- Proiectul prin care utilizarea canabisului in scop medicinal ar putea deveni legala in Romania intra la dezbatere in Camera Deputaților. Actul normativ a fost adoptat tacit, anterior, de Senat. Canabisul ar urma sa fie administrat doar in scop medicinal, sub forma de ulei, tinctura, infuzie sau inhalare.…