Unul dintre cei mai periculosi pradatori sexuali din Romania a fost adus in aceasta noapte in tara pentru a-si executa pedeapsa, a anunțat Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. “Unul dintre cei mai periculosi pradatori sexuali din Romania a fost adus in aceasta noapte in tara pentru a-si executa pedeapsa. Grad Ioan a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru viol, lipsire de libertate in mod ilegal, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice. A fost inclus de catre autoritatile romane pe lista celor mai urmarite persoane din Europa”, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu.…