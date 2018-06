Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Are mulți fani și se simte implinita pe toate planurile. Inclusiv in cel sentimental. Are o relație cu Edi Barbu, pe care l-a cunoscut la sala de fitness. Barbatul este tot timpul alaturi de ea și ii ofera tot sprijinul de care are […]…

- Simona Halep și-a prezentat trofeul mult dorit pe Arena Naționala. Mii de persoane au venit sa o felicite pe sportiva. Mai mult, campioana a fost ceruta in casatorie in fața a mii de susținatori.

- Nici nu s-au despartit bine si deja a fost ceruta in casatorie. Nico si Catalin, fostii concurenti de la "Insula Iubirii" nu mai formeaza un cuplu, iar barbatii au inceput deja sa roiasca in jurul ei.

- Cerere in casatorie inedita pentru o artista din Romania. Artista a trait socul vietii, dupa ce barbatul care urmeaza sa-i fie sot a facut mai intai o gluma sinistra cu ea, potrivit Opinia Buzau. Iubitul artistei Alina Elena Dobre, pentru ca despre ea este vorba, a fost ajutat de sora lui pentru ca…

- Cristina Caramarcu a avut parte de surpriza vieții ei cand a fost ceruta in casatorie de iubitul ei chiar la ceremonia de deschidere Eurovision 2018. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Momentul special a avut loc in fata sectorului ocupat de jurnalistii, dar și…

- Nu cu mult timp in urma, citeam despre prodigioasa activitate pe care o desfașoara Ion Asaftei in calitatea sa de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, de curand ingreunata și cu multiplele atribuții delegate de Ionel Arsene, pe perioada cand acesta lipsește mai mult decat motivat din instituție.…

- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Non-bancar, SAL-Fin, a primit anul trecut 197 de cereri de solutionare, de peste cinci ori mai multe decat in 2016. Cele mai frecvente situatii rezolvate s-au referit la diferentele intre daunele oferite de asiguratori si constatarile…