Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Stoica a descoperit secretul unei vieți fericite și sanatoase! Are grija de ea, in timp ce ii are pe cei dragi alaturi! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o intr-un parc din București, iar din imagini se observa cine are prioritate in viața ei! Nu il pierde din priviri nicio secunda, iar cand…

- Pensia de urmaș este o alocație lunara corespunzatoare unui procent din pensia pentru a primit-o sau ar fi primit-o persoana decedata. De aceasta beneficiaza doar rudele apropiate, precum soțul sau soția. Cați ani de casatorie sunt necesari pentru a primi pensie de urmaș De pensia de urmaș beneficiaza…

- Adela Popescu a știut bine sa iși aleaga soțul! Dovada ca Radu Valcan este un barbat la care orice femeie viseaza. Prezentatorul TV se descurca de minune cand vine vorba de copii. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze…

- Un caz a uluit intreaga lume! O femeie de 70 de ani a nascut doi bebeluși perfect sanatoși. Gemenii au fost aduși pe lume an urma cu puțin timp, dupa o sarcina grea. Femeia a fost parasita de soțul ei cand a aflat ca va deveni tata. Iata cum a fost posibil.

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat joi, 16 noiembrie, ca au gasit corpul unuia dintre cei 240 de ostatici pe care Hamas ii ține captivi in Fașia Gaza dupa asaltul sangeros din 7 octombrie aupra sudul Israelului, relateaza Sky News, CNN și The Times of Israel.Cadavrul lui Yehudit Weiss…

- De cand ea s-a stabilit in Dubai, el se distreaza prin București! Florin Pastrama ”iși face de cap” prin mall, iar acum ca Brigitte Pastrama locuiește in alta țara, el se bucura de fiecare moment de socializare! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins la mall in timp ce iși petrecea timpul...singur!