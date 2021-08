Prefectul Capitalei, Alex Stoica, a anuntat ca Inspectoratul Teritorial de Munca este posibil sa efectueze inspectii pe santiere, dupa accidentul din zona Bibliotecii Nationale , in urma caruia doi muncitori au murit si patru au fost raniti. Alex Stoica a precizat, intr-o interventie la Digi24, ca pe santiere se produc cele mai multe accidente. „ITM-ul are periodic inspectii tematice. Este posibil sa existe inspectii ale ITM pe santiere”, a a declarat prefectul Capitalei. Potrivit acestuia, in acest caz nu au fost respectate normele de protectia muncii. „Conducatorul locului de munca este responsabil,…