Dupa o lupta surda care s-a intins pe perioada a cateva luni, presedintele CJ Timis, Alin Nica, va scapa de administratorul public Marian Vasile. Acest lucru se va intampla insa cu sacrificarea functiei de administrator public. Interesant este faptul ca Alin Nica va fi usurat de Marian Vasile cu ajutorul celor din PSD, in conditiile ... The post Alin Nica scapa de Marian Vasile pe mana consilierilor PSD. Functia de administrator public al judetului va fi desfiintata appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .