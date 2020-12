Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, presedintele AUR, afirma ca a avut discutii cu mai multe partide, dar formatiunea pe care o conduce nu este interesata de jocuri pentru "ciolan". Explicatiile vin dupa aparitia in presa a unor imagini cu Simion alaturi de Marcel Ciolacu si Vasile Dincu. "Am avut discutii si…

- VIZITA… Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP) a ajuns ieri la Vaslui, in cadrul unei conferințe de presa in care au fost prezentați doi dintre candidații partidului la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie: Romulus Buhaescu – candidat la Senat și Oleg Bodrug – Camera Deputaților.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „ Iohannis , te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!…

- Liderul interimar al PNL, Alin Nica, a declarat, vineri, ca a vrut sa faca alta politica, bazata pe nevoile oamenilor, de aceea in cadrul negocierilor cu USR a ținut sa stabileasca proiecte și nu funcții. „Experiența mea la nivel european mi-a aratat ca in democrațiile consolidate, printre care se numara…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis ramane "in agenda politica a unui singur partid" - PNL. "Am urmarit discursul presedintelui Iohannis. Se continua in acelasi ritm, la inceputul discursului presedintele incearca sa fie presedintele Romaniei…

- Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. Liderul american și soția sa au facut testele dupa ce Hope Hicks, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu a vorbit cu Gabriela Firea, dupa anunțarea primelor rezultate exit-poll care l-au dat caștigator pe Nicușor Dan, dar ca urmeaza sa aiba loc o discuție. Liderul social-democraților mai spune ca Firea ar trebui sa candideze pentru un mandat de…

- Presedintele si loctiitorul unei sectii de votare din Maicanesti au demisionat, sambata seara, dupa ce s-a constatat ca stampilele care urmau sa fie folosite in procesul electoral prezentau urme de tus, au informat reprezentantii Biroului Electoral Judetean (BEJ) Vrancea, informeaza Agerpres. „In sectia…