Alimentele s-au scumpit in intreaga lume pentru a patra luna consecutiv, in ianuarie

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters.…

- Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul "Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile" si cu data Brexit-ului, 31 ianuarie 2020. Circa trei milioane de monede vor fi…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale…

- Preturile mondiale la alimente au crescut in decembrie, pentru a treia luna consecutiv, atingand cea mai ridicata valoare din ultimii cinci ani, ca urmare a najorarii puternice a preturilor la uleiurilor vegetale, zahar si lactate, precum si a relansarii preturilor la cereale, a informat joi, Organizatia…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut semnificativ in luna noiembrie, atingand cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani, ca urmare a majorarii preturilor la carne si uleiuri vegetale, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza…

