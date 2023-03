Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie, anunta luni INS, dupa ce scazuse in luna ianuarie, iar scumpiri dramatice s-au inregistrat la cele mai importante produse alimentare. Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie 2023, de la 15,1% in ianuarie 2023, in conditiile in…

- Cutremurele din Turcia si Siria dar si cele doua seisme care au avut loc in Romania, pe 13 si 14 februarie, au starnit panica in randul romanilor. Astfel, foarte multi dintre ei se intreaba, acum, ce s-ar intampla in cazul unui cutremur mai puternic

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 15,1% in ianuarie 2023, de la 16,4% in decembrie 2022, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,47%, cele nealimentare cu 11,88%, iar serviciile cu 10,27%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti publicitatii.

- In prima parte a lunii octombrie a anului 2021, costul unui cos de cumparaturi cu principalele alimente de la cei mai mari furnizori din industria alimentara, in Bucuresti, era in jur de 80 de lei.

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, Institutul National de Statistica (INS), asta in timp ce preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%.

- Spitalele din China par sa devina neancapatoare din cauza numarului mare de bolnavi, in timp ce exista tot mai multe ingrijorari legate de un nou val de Covid-19 care va lovi țara, conform Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), relateaza BBC.

- In ultima perioada, romanii s-au plans de prețurile tot mai mari la alimente, la facturi, dar și la carburanți. Ei bine, in aceasta zi, Institutul Național de Statistica a anunțat ca prețurile au crescut cu 1,3% in ultima luna. Astfel, rata inflației in acest an este 15,9%. Iata ce alimente s-au scumpit…