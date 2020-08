Alimentele care îți reduc colesterolul. Grăsimea care îți face bine, de fapt, și tu nu vrei să o mănânci Grasimile constituie o sursa importanta de energie pentru organismul nostru, insa in cantitați prea mari acestea ar putea deveni daunatoare. Care sunt alimentele pe care le putem consuma pentru a evita grasimile nesaturate din sange, aflați in randurile de mai jos. Ce sunt grasimile și ce importanța au pentru organism Lipidele sau grasimile reprezinta o […] The post Alimentele care iți reduc colesterolul. Grasimea care iți face bine, de fapt, și tu nu vrei sa o mananci appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

