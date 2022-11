Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu electricitate, caldura, Internet si retele mobile au fost aproape ”complet restabilite” la Kiev, duminica, anunta intr-o postare pe Telegram Administratia Militara a capitalei ucrainene, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Duminica, 27 noiembrie 2022, este cea de-a 277-a azi de razboi in Ucraina. Autoritațile ucrainene intenționeaza sa se asigure ca intreruperea curentului pentru fiecare locuitor al Kievului nu dureaza mai mult de 5 ore

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Autoritatile din Kiev fac tot posibilul pentru a se asigura ca energia, caldura si comunicatiile nu vor disparea din cauza actiunilor Rusiei, a anuntat primarul Vitali Kliciko, conform site-ului ucreainean de știri ukrinform.net. „Facem totul pentru a preveni acest lucru, dar sa fim sinceri, dusmanii…

- Autoritatile ruse de ocupatie au anuntat sambata ca au reinstalat in orasul Melitopol, in sud-estul Ucrainei, o statuie a lui Lenin care a fost daramata in timpul revolutiei din 2014, scrie AFP. Seful autoritatii regionale Zaporojie, stabilit la Moscova, Vladimir Rogov, a postat pe retelele de socializare…

- Autoritațile de la Kiev spun ca infrastructura pentru furnizarea de apa și energie au fost restabilite, la o zi dupa valul de atacuri rusești asupra capitalei ucrainene. Cu toate acestea intreruperile parțiale programate de curent vor continua, pentru a gestiona cererea de energie electrica, a transmis…

- ”La nora actuala, 1.162 de localitati (…) raman fara electricitate”, anunta un purtator de cuvant al serviciilor, Oleksandr Horunii. Pana la 4.000 de localitati au ramas fara curent electric incepand de la 7 octombrie, anunta el.The post In total 1.162 de localitati din Ucraina nu au curent electric,…

