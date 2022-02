Alienware a lansat un monitor QD-OLED de gaming, de 34 inch cu un preţ corect Daca televizoarele OLED au inceput sa apara si la preturi ceva mai decente, monitoarele OLED de gaming au ramas mereu in zona prohibitiva. Alienware a prezentat un nou model pe 14 februarie si pentru ce ofera el, pretul e chiar corect. Este un model QD-OLED, care va sosi pe piata in primavara. Costa 1299 dolari si aduce un panou curbat de 34 inch. El a fost prezentat sumar la CES 2022, iar acum primeste extra detalii. Retineti ca acest model concureaza cu un un LG OLED UltraFine de 3999 dolari si un UltraFine de 27 inch de 2999 dolari. Ei bine modelul Alienware aduce un refresh rate de 175 Hz,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

