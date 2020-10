Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul de animatie „Soul” al Pixar nu va mai ajunge pe marile ecrane nord-americane, urmand sa fie lansat pe Disney+ in luna decembrie, a anuntat studioul. Cat priveste pietele unde platforma nu este disponibila, el va rula in cinematografe incepand cu o data care urmeaza sa fie anuntata.„Soul”,…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis un mesaj de la Washington, acolo unde se afla alaturi de ministrul Economiei, Virgil Popescu, pentru a semna cel mai important acord de finanțare intre SUA și Romania. Zuckerman anunța un adevarat plan care se dorește a fi perioada ”Renașterii…

- Iasul nu mai are paturi la ATI, dar are singurul spital ROL3 din tara, care sta nefolosit. Presedintele CJ Iasi sustine ca spitalul nu e folosit pentru ca i s-au cerut autorizatii care nu erau necesare. In replica, APM spune ca s-a cerut aviz doar pentru amplasament, dar pentru functionare, inca…

- Printul William ofera un premiu de 64 de milioane de dolari pentru salvarea mediului. Premiul se numeste „Earthshot” si se va acorda in fiecare an, in perioada 2021-2030. Castigatorii pot fi persoane sau companii cu idei ingenioase de salvare a mediului, potrivit Mediafax.Printul William este…

- Judetele Ialomita, Calarasi si Constanta se afla pe parcursului zilei de vineri sub Cod portocaliu de ploi abundente, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Citește și: Ambasadorul SUA anunța o investiție RECORD a americanilor in Romania: Incepe perioada…

- Cel mai impoortant expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat joi ca terapia experimentala cu anticorpi a companiei Regeneron l-a ajutat probabil pe presedintele Donald Trump sa lupte cu infectia de Covid-19, transmite Reuters.Citește și: Ambasadorul SUA anunța…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis un mesaj de la Washington, acolo unde se afla alaturi de ministrul Economiei, Virgil Popescu, pentru a semna cel mai important acord de finanțare intre SUA și Romania. Zuckerman anunța un adevarat plan care se dorește a fi perioada ”Renașterii…

- Concertul ”Legends”, pe care flautistul Mihai Ioachimescu și PERCUSSIONescu (Irina Radulescu – marimba și Razvan Florescu – vibrafon) il vor susține, la Deva, astazi, 28 septembrie 2020, de la ora 19:00, va avea loc in Sala Pro Arte a Colegiului Național ”Decebal”, ca urmare a condițiilor meteorologice…