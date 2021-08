Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tanar pilot de drift din Europa, Alice Ene, in varsta de 14 ani, cea care a castigat in acest an prima etapa a Drift Kings International Series 2021 la categoria 'Queens', ar putea intra in Cartea Recordurilor. Alice Ene este fiica lui Sorin Ene, campion national, vicecampion european…

- Refugiații afgani din Europa se tem pentru viețile famiilor lor ramase in țara natala cucerita acum de talibani. Sarwar este un tanar afgan de numai 22 de ani, student la o universitate din Suedia. Este in vizita la prieteni in Romania și a acceptat sa ne spuna povestea lui.

- Preturile apartamentelor noi vandute pe piata din Romania au crescut cu 3,1%, in 2020 fata de anul anterior, pana la o medie de 1.322 de euro/mp, in acest context tara noastra ocupand locul 4 din 24 de state analizate in raportul Deloitte Property Index 2021. Datele centralizate in cercetare arata ca,…

- 100.000 de inghețate vor fi retrase de pe piața din Romania dupa ce Comisia Europeana a alertat privind contaminarea cu o substanța cancerigena. ANSVSA a transmis sambata o informare in care compania MARS, care a produs sortimenele de inghețata retrse, ofera mai multe sfaturi consumatorilor afectați.…

- PE a adoptat programul imbunatațit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” și a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital pentru 2021-2027. Programul are un buget de 30 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027. Acesta va finanța proiecte privind transporturile,…

- A doua etapa din Campionatul Național de Drift va avea loc in acest weekend pe una dintre cele mai spectaculoase șosele din Romania, Transalpina, la start urmand sa fie prezenți aproximativ 40 de piloți din Romania, Bulgaria și Slovacia. In cursa s-au inscris și foștii campioni Razvan Frațianu, Sorin…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat joi ordinul prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat "sa se asigure disponibilitatea pe piata" din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti.…

- Orasul Cluj-Napoca este lider in Romania si in Europa in privinta concentratiilor ridicate de NO2 (dioxid de azot - emisii rezultate din noxele auto) inregistrate in luna mai, reiese dintr-un clasament intocmit de Airly, compania care se ocupa de monitorizarea calitatii aerului. In aceeasi ierarhie…