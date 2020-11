Alianta USR – PSD dã rateuri la Oltenesti INCERCARE… O noua incercare de a alege un viceprimar, dupa dorinta unor consilieri locali, a dat rateuri la Oltenesti. Si asta dupa ce, o alianta ce majoritatea o vedea imposibila, intre PSD si USR, nu a reusit sa adune numarul necesar de voturi pentru alegerea viceprimarului, asa cum si-ar fi dorit. Incercarea esuata a fostului Articolul Alianta USR – PSD da rateuri la Oltenesti apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

