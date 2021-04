Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu jumatate de an, familia Cotirleț, respectiv prof.univ. dr. Adrian Cotirleț, managerul Spitalului Municipal de Urgența Moinești, și dr. Mihaela Cotirleț, care administreaza Clinica medicala MALP Moinești, puneau bazele unui Centru Medical cu activitate permanenta, o investiție integral privata…

- Fara victorie in 2021 și cu un singur succes acasa in intreg campionatul (3-2 cu Csikszereda pe 26 septembrie 2020), Aerostar Bacau a incheiat sezonul regulat al Ligii a II-a in nedorita postura de „lanterna roșie”. Cele doar 10 puncte acumulate pana acum fac ca salvarea de la retrogradare sa fie un…

- Pentru remedierea unei avarii aparute pe Calea Marașești, RAJA SA a fost nevoita sa scada presiunea apei potabile astazi, joi, 8 aprilie , in intervalul orar 10.15-13.00. Sunt afectați de scaderea presiunii apei potabile locuitorii cartierului TCR și locuitorii strazii Calea Marașești. Ne cerem scuze…

- Ia-ți cardul de la Auchan și in saptamana 7-13 aprilie beneficiezi de -25% la paine și toate produsele de brutarie și 25% bonus pe card pentru toate tipurile de detergent de rufe: lichid, pudra și capsule. Auchan a lansat MyCLUB Auchan, un program de fidelitate tip club cu multiple avantaje pentru clienți,…

- Pentru remedierea unei avarii aparute astazi pe Calea Marașești din Onești, RAJA SA a fost nevoita sa scada presiunea apei potabile astazi, vineri, 26 martie, in intervalul orar 10:30-12:30. Sunt afectați de scaderea presiunii apei potabile locuitorii din Calea Marașești nr. 18-32. Ne cerem scuze fața…

- In vreme ce tot felul de specialiști ne sperie cu valul trei al epidemiei, o analiza a datelor oferite de Direcția de Sanatate Publica și Grupul de Comunicare Strategica ne arata un alt lucru: ca se incearca creșterea numarului de cazuri pe baza creșterii numarului de teste. Este același procedeu, doar…

- Omul de afaceri Ștefan Vuza, președintele companiei Chimcomplex, a fost distins cu premiul Galei de Excelența „Impreuna protejam Romania”, organizata de Grupul de Presa MediaUno, sub egida Academiei Romane și a Institutului Național de Statistica. Premiul a fost acordat pentru Investiții in economia…

- Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) solicita primarului municipiului Bacau sa urgenteze plata burselor din suma disponibila ramasa in urma contului de execuție bugetara aprobat in ședinta de Consiliu Local din 28 ianuarie 2021. “Dupa 10 ani in care elevii Municipiului Bacau nu au primit bursele in baza…