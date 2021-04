Stiri pe aceeasi tema

- In baza unui studiu clinic care arata o "eficienta de 100-" a vaccinului Pfizer-BioNTech la aceasta categorie de varsta, alianta germano-americana anunta intr-un comunicat ca au cerut o "extindere" a autotrizatiei, in prezent valabila numaipentru persoane in varsta de peste 16 ani. Acest proces dureaza,…

- Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech si partenerul sau american Pfizer au depus, la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), o cerere de autorizare in Uniunea Europeana a vaccinarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani cu vaccinului lor impotriva covid-19, deschizand astfel…

- Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech urmeaza sa depuna la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) o cerere de autorizare in Uniunea Europeana (UE) a vaccinului sau impotriva covid-19 in vederea vaccinarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, care ar putea fi omologat in iunie,…

- Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii impotriva Covid-19 publica concluziile Agenției Europene a Medicamentului, dupa ce au evaluat vaccinul Johnson&Johnson. Concluzia este ca beneficiile depașesc riscurile, iar potențialele efecte adverse apar destul de rar. ”Vaccinul Johnson&Johnson…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) intentioneaza sa faca publica saptamana viitoare o recomandare cu privire la vaccinul anti-COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), a carui administrare a fost suspendata in Statele Unite si in Africa de Sud din cauza aparitiei unor cazuri grave de cheaguri de sange,…

- Compania farmaceutica suedezo-britanica AstraZeneca a schimbat numele vaccinului sau pentru coronavirus. Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat modificarea, insa nu a anunțat acest lucru in mod oficial.

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput miercuri analizarea in timp real a datelor privind Regdanvimab, un medicament pentru tratarea COVID-19 cu anticorpi monoclonali. Acesta este dezvoltat de compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion, relateaza EFE. Decizia de a lansa procesul de „revizuire…

- Compania americana Johnson and Johnson a solicitat Agentiei Europene pentru Medicamente autorizarea vaccinului sau impotriva COVID - 19, pentru utilizare in Uniunea Europeana. Potrivit autoritatii in medicamente, serul ar putea fi autorizat in luna martie.