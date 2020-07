Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită plata despăgubirilor pentru secetă în perioada 5-20 august Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) solicita autoritatilor urgentarea procedurilor pentru incasarea despagubirilor pentru seceta, in perioada 5-20 august 2020, in conditiile in care peste 90% dintre fermierii romani isi achita inputurile folosite in obtinerea produselor agroalimentare dupa valorificarea productiei, iar foarte multi nu vor avea ce recolta in acest an. "Romania se afla in pragul unei crize economice puternice, inclusiv in agricultura, ceea ce poate avea consecinte dramatice in aprovizionarea populatiei. Avand in vedere ca aproximativ 90% dintre fermierii romani achita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

